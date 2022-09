Auto von Zusteller rollt Hang hinab: Fahrer tödlich verletzt

Satow (dpa/mv). In einem Dorf bei Rostock ist ein Zusteller von seinem wegrollenden Auto tödlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher in Rostock sagte, ereignete sich der tragische Vorfall am Sonntagvormittag in einem kleinen Ortsteil von Satow (Landkreis Rostock). Der Senior hatte den Kleinwagen abgestellt und wollte wohl Zeitungen austragen. Als er bemerkte, dass das Auto bei geringem Gefälle ins Rollen geriet, wollte er den Wagen über die Fahrertür stoppen. Dabei rammte der Wagen einen Zaun und der Mann wurde laut Polizei so stark eingeklemmt, dass er an den Verletzungen starb. Ein Gutachter der Dekra habe den Unfall bereits untersucht, so dass Fremdeinwirkung ausgeschlossen werde.

© dpa-infocom, dpa:220904-99-630561/2 (dpa)