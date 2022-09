Ministerin lobt Arbeit der ehrenamtlichen Schiedsleute

Schwerin (dpa/mv). Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) hat die ehrenamtliche Arbeit der Schiedsleute in Mecklenburg-Vorpommern gelobt. Die Schiedsleute in den Gemeinden hätten eine große Aufgabe, sagte die Ministerin am Samstag. Sie schafften es, selbst Menschen, die sich einer Schlichtung zunächst versperren, zusammenzubringen und im besten Fall sogar den Streit mit einem Vergleich zu beenden.

Der Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen zählt im Landesverband MV nach Angaben des Ministeriums aktuell 225 Schiedspersonen in 120 Schiedsstellen. Die Zahl der Anträge auf Schlichtung liegt seit Jahren zwischen 250 und knapp 300 im Jahr. Im vergangenen Jahr wurden den Angaben zufolge insgesamt 255 Anträge auf Schlichtung gestellt. Davon betrafen die meisten Fälle Unstimmigkeiten in der Nachbarschaft. Die ehrenamtlichen Schiedsfrauen und Schiedsmänner konnten demnach insgesamt in 126 zivilrechtlichen Fällen einen Vergleich bewirken.

