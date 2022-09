Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug «Feuerwehr» zu lesen.

Feuerwehreinsatz Halbe Million Schaden nach Kellerbrand in Anklam

Anklam (dpa/mv). Bei einem Kellerbrand eines Mehrfamilienhauses in Anklam (Kreis Vorpommern-Greifswald) ist ein Schaden von etwa 500.000 Euro entstanden. Ernsthaft verletzt wurde bei dem Feuer in der Nacht zum Samstag nach Angaben der Polizei niemand. Die Bewohner des betroffenen Hausabschnittes und die des angrenzenden Abschnittes wurden evakuiert, die Feuerwehr konnte das Ausbreiten der Flammen auf die Wohnungen demnach verhindern. Wegen der starken Rauchbelastung und der Brandschäden sind 24 Wohnungen nicht mehr bewohnbar. Wie es zu dem Brand kam, war laut Polizei am Morgen noch unklar. Es werde wegen des Verdachts auf fahrlässige Brandstiftung ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:220903-99-614841/2 (dpa)