Preisverleihung beim Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin (dpa/mv). Beim 31. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern werden am Samstag (17.30 Uhr) die Preise verliehen. In vier Wettbewerben konkurrierten seit Dienstag Spiel- und Dokumentarfilme sowie Kinder- und Kurzfilme um Preise im Umfang von insgesamt 48.000 Euro. Hauptpreis ist der «Fliegende Ochse» für den besten Spielfilm. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert. In den Wettbewerben standen wie jedes Jahr aktuelle Produktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Ein Preisträger des Filmkunstfestes 2022 steht bereits fest. Schauspieler Matthias Habich («Klemperer», «Nirgendwo in Afrika») erhält den Ehrenpreis des Festivals, den «Goldenen Ochsen», aus den Händen von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) für sein Lebenswerk. Das Filmkunstfest dauert noch bis Sonntag.

© dpa-infocom, dpa:220902-99-609783/4 (dpa)