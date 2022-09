Polizei kontrolliert 15 Autos nach riskanter Fahrt auf A20

Wismar (dpa/mv). Auf der Autobahn 20 bei Wismar kontrollierten Polizisten etwa 15 Fahrzeuge, die laut Zeugen mit riskanten Manövern unterwegs waren. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fand die Kontrolle am Donnerstag auf dem Rastplatz Fuchsberg statt. Die Autos waren laut Polizei Teil einer Rallye, die bis nach Danzig führte. Nach der Kontrolle am Rastplatz durften die Autos weiterfahren, da die Sportwagen in einem verkehrssicheren Zustand waren, wie es hieß. Die Polizei leitete jedoch ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines illegalen Rennens ein. Zuvor hatte der Radiosender Ostseewelle berichtet.

