Nahverkehr-Chaos in Rostock wegen Stromausfall

Rostock (dpa/mv). In Rostock ist es am Freitagmorgen zu Einschränkungen im Nahverkehr gekommen. Am Doberaner Platz, welcher einen zentralen Punkt der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) bildet, gab es einen Ausfall des Fahrstroms, wie die RSAG über Twitter mitteilte. Zudem gab es in der Doberaner Straße einen Zusammenstoß einer Straßenbahn und eines Autos. Die RSAG warnte vor Verspätungen im gesamten Stadtgebiet. Am späten Vormittag fuhren wieder alle Bahnen ohne Verspätungen. Zuvor hatte die «Ostsee Zeitung» berichtet.

