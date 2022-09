Neue Saison für Mecklenburgisches Staatstheater

Schwerin (dpa/mv). Eine romantische Oper von Richard Wagner und ein Theaterabend mit Texten von Heiner Müller stehen in der neuen Spielzeit des Mecklenburgischen Staatstheaters auf dem Programm. Wagners «Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg» bilde am 16. September im Großen Haus in Schwerin den Auftakt für die Musiktheatersaison, hieß es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Am 30. September soll demnach im Großen Haus als Uraufführung das Schauspiel «Müller: Eine Chronik in sechs Jahrzehnten» gezeigt werden. Neben Texten von Heiner Müller, der zu den wichtigsten deutschsprachigen Dramatikern der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gehört, soll es dabei auch Live-Musik geben.

«Neue Orte – Neue Wege - Neue Räume, so haben wir die Spielzeit 22/23 überschrieben», wurde Generalintendant Hans-Georg Wegner zitiert. Das Mecklenburgische Staatstheater eröffnet in der kommenden Spielzeit die sogenannte M*Halle - die ehemalige Druckerei der «Schweriner Volkszeitung» im Plattenbaugebiet Großer Dreesch. Hier soll ab Anfang Oktober gespielt werden. Die Kulturmühle in Parchim soll ab März 2023 als Spielstätte hinzukommen.

Insgesamt 38 Premieren und mehr als 30 Konzerte werden in der Spielzeit 2022/2023 in Schwerin und Parchim zu erleben sein. Hinzu kommen 16 Wiederaufnahmen in allen Sparten.

