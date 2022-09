Höhere Löhne für Bus- und Straßenbahnfahrer im Nahverkehr

Ein Bus und eine Straßenbahn stehen auf dem Marienplatz in Schwerin.

Schwerin (dpa/mv). Bus- und Straßenbahnfahrer sowie Werkstattmitarbeiter und Büroangestellte im kommunalen Nahverkehr Mecklenburg-Vorpommerns bekommen mehr Geld. Wie der zuständige Arbeitgeberverband (KAV) am Donnerstag in Schwerin mitteilte, einigte er sich mit der Gewerkschaft Verdi auf eine stufenweise Anhebung der Löhne und Gehälter für die rund 2400 Beschäftigten in den betroffenen Nahverkehrs-Unternehmen.

Rückwirkend zum 1. Juli 2022 sollen demnach die Entgelttabellen von bisher zwei auf vier Stufen erweitert und die Zahlungen um jeweils 3 Prozent, mindestens aber um 100 Euro erhöht werden. Durch die Einführung zusätzlicher Stufen und die Anrechnung erreichter Stufenlaufzeiten fallen die Erhöhungen laut Verdi teilweise höher aus. Zum 1. Juli 2023 und zum 1. Juli 2024 sollen die Löhne um weitere 3 Prozent angehoben werden. Zudem soll die durchschnittliche Wochenarbeitszeit zum 1. September 2024 von bislang 40 auf 39 Stunden bei vollem Lohnausgleich reduziert werden. Der nun vereinbarte Kompromiss steht noch unter dem Vorbehalt der Gremienzustimmung.ß

Verdi war nach Angaben von Verhandlungsführer Karl-Heinz Pliete mit einem Forderungspaket in die Gespräche gegangen. Dazu habe eine Tariferhöhung um zwei Euro pro Stunde, eine Mindestruhezeit von zwölf Stunden oder die Reduzierung der Arbeitszeit auf 38 Wochenstunden bei vollem Lohnausgleich gehört. Nach Berechnungen des Arbeitgeberverbandes hätte dies eine Steigerung von rund 18 Prozent bedeutet. Das lehnte dieser ab.

Wie die Geschäftsführerin des Kommunalen Arbeitgeberverbandes, Carola Freier, sagte, standen die Tarifverhandlungen unter dem Einfluss der Corona-Pandemie, massiv gestiegener Energiepreise sowie einer stetig steigenden Inflation. Diese Faktoren belasteten die kommunalen Nahverkehrsunternehmen stark. «Mit dem Ergebnis der Tarifeinigung nehmen sie deutlich ihre Verantwortung als Sozialpartner auch in schwierigen Zeiten wahr, kommen dabei jedoch auch an ihre finanzielle Belastungsgrenze», sagte Freier. Der Spartentarifvertrag für Nahverkehrsbetriebe werde aktuell von fünf Unternehmen unmittelbar und von drei Unternehmen mittelbar angewendet.

