Nachwuchs in Europas einziger Glatthaizucht

Stralsund (dpa/mv). Das Deutsche Meeresmuseum in Stralsund hat wieder erfolgreich Glatthaie gezüchtet. Die Vermehrung der Tiere in Gefangenschaft ist laut Sprecherin Almut Neumeister ein Alleinstellungsmerkmal in Europa. «Es ist nur uns bisher gelungen, das erfolgreich zu machen», sagte sie am Donnerstag auf Anfrage. Mitte Juni seien zwölf Tiere geboren worden und mittlerweile etwa 35 bis 40 Zentimeter groß. Zuvor hatte die «Ostsee-Zeitung» berichtet.

Bisher seien in Stralsund 2017 und 2018 insgesamt elf Tiere geboren worden. Auch andere Einrichtungen hätten sich schon an der Zucht versucht. In Stralsund habe man eine Weile gebraucht, um Faktoren wie Licht, Futter und Temperatur optimal einzustellen. Zurzeit lebten die Jungtiere noch abgesondert. In etwa einem Jahr könnten sie dann zu den 21 großen Glatthaien in das Atlantik-Aquarium. «Oder wir geben auch ab, aber das können wir jetzt noch nicht sagen.»

Glatthaie fressen nach Angaben Neumeisters Fisch oder auch Krebstiere und hielten sich eher am Boden auf. Sie leben im Gegensatz zu einigen anderen Haien in Gruppen. Glatthaie können bis zu zwei Meter groß werden. Das Meeresmuseum hält die in Nordsee und Nordatlantik heimischen Haie seit 2016. Die Zucht ist laut Neumeister wichtig, da so weniger Tiere aus der Natur etwa für Aquarien entnommen werden müssten. Neben Glatthaien züchtet das Deutsche Meeresmuseum seit Jahren auch andere Fischarten und Wirbellose.

