Landkreis Rostock Verdacht auf Schmuggelzigaretten auf Wochenmarkt in Güstrow

Güstrow (dpa/mv). Polizisten haben bei einem Händler auf dem Wochenmarkt in Güstrow eine größere Menge mutmaßlicher Schmuggelzigaretten beschlagnahmt. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, hatte ein Ordnungsamtsmitarbeiter am Mittwoch die Beamten gerufen. Er hatte mehr als 50 nicht versteuerte Stangen mit Tabakwaren im Fahrzeug bei einem Obst- und Gemüsehändler bemerkt. Der 31-jährige Händler habe bei einer Befragung angegeben, dass er die etwa 10.000 Glimmstängel «an Freunde verschenken will». Dem schenkten die Beamten aber keinen Glauben und holten den Zoll. Dieser leitete ein Steuerstrafverfahren gegen zwei Beschuldigte des Standes ein.

© dpa-infocom, dpa:220901-99-593152/3 (dpa)