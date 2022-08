Zwei Schwerverletzte bei Unfall: Staugefahr

Schwerin (dpa/mv). An einem Verkehrsnadelöhr in Schwerin - dem Paulsdamm mit der B104 - sind am Mittwochmorgen zwei Autos frontal zusammengestoßen. Wie ein Polizeisprecher sagte, soll es nach ersten Erkenntnissen zwei Schwerverletzte geben, bei denen es sich vermutlich um die Fahrer der beiden Wagen handelt. Die Unfallursache sei noch unklar. Da auch Betriebsstoffe ausgelaufen seien, müsse mit einer längeren Sperrung und Staus im Nordosten der Landeshauptstadt auf der B104 gerechnet werden. Weitere Einzelheiten seien noch nicht bekannt.

