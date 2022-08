Motorräder und Werkzeug aus Transportern gestohlen

Heringsdorf (dpa/mv). Diebe haben auf der Insel Usedom zwei Motorräder und diverses Werkzeug im Gesamtwert von fast 60.000 Euro gestohlen. Wie Polizeisprecher am Dienstag sagten, ereigneten sich die Vorfälle vermutlich in der Nacht zu Dienstag in Heringsdorf, Koserow und Ulrichshorst (Vorpommern-Greifswald). In Heringsdorf wurden eine Garage und ein Schuppen gewaltsam geöffnet und zwei Motorräder sowie Werkzeug entwendet. Zuvor war das verschlossene Hoftor des Grundstückes aufgebrochen worden.

In Ulrichshorst und Koserow seien zwei Firmentransporter aufgebrochen und ausgeräumt worden. In beiden Fällen wurde der Schaden auf jeweils 20.000 Euro geschätzt, dabei verschwanden unter anderem Kettensägen. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen gibt - in beiden Fällen waren die Hecktüren aufgebrochen worden - werde noch geprüft.

