E-Rollerfahrer fährt illegal auf Gehweg: Senior umgefahren

Parchim (dpa/mv). In Parchim ist ein Rentner von einem Elektro-Rollerfahrer umgefahren und schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, ereignete sich der Unfall am Montag auf einem Gehweg in der Nähe des Bahnhofs, auf dem solche E-Rollerfahrten eigentlich untersagt sind. Der 68-Jährige kam nach ersten Untersuchungen aus einer Grundstückseinfahrt und betrat den Fußweg, als er von dem 18-Jährigen mit dem Elektrozweirad erfasst wurde. Beide stürzten.

Der Senior kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik, der 18-Jährige wurde ebenfalls mit einer Armverletzung ins Krankenhaus gebracht, wie es hieß. Gegen den jungen E-Rollerfahrer wird nun wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Fahrten mit E-Rollern sind laut Polizei im Normalfall auf Radwegen und Fahrradzonen oder auf Straßen erlaubt.

