Ministerin erwartet Omikron-Impfstoff ab Ende September

Schwerin (dpa/mv). Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) erwartet den ersten neuen, an die Omikron-Variante angepassten Corona-Impfstoff Ende September oder Anfang Oktober im Nordosten. Dies sei so vom Bundesgesundheitsministerium in Aussicht gestellt worden, sagte Drese am Montag in Schwerin. Der Impfstoff werde von Anfang an in ausreichender Menge zur Verfügung stehen, habe der Bund angekündigt.

Nach Dreses Worten nimmt die Nachfrage nach Corona-Impfungen langsam wieder zu. Über den Sommer seien in MV lediglich rund 2000 Impfungen pro Woche gegeben worden. Seit die Ständige Impfkommission (Stiko) die zweite Auffrischungsimpfung allen über 60-Jährigen empfehle, seien es jetzt wöchentlich etwas mehr als 3000. Anfangs war der zweite Booster nur den über 70-Jährigen und Vorerkrankten empfohlen worden. Die Ministerin sagte, sie gehe davon aus, dass die Stiko ihre Impfempfehlung auch noch einmal anpassen werde.

Der Impfstoffhersteller Biontech/Pfizer will innerhalb weniger Tage nach der in Kürze erwarteten Zulassung durch die europäische Arzneimittelbehörde EMA seinen neuen Corona-Impfstoff ausliefern. «Wir können sehr zeitnah ausliefern, hoffentlich ab Anfang September», sagte Unternehmenschef Ugur Sahin dem «Spiegel». Die EMA hatte kürzlich mitgeteilt, dass der zuständige Ausschuss am 1. September über die Anträge von Biontech/Pfizer und vom US-Unternehmen Moderna auf Zulassung ihrer auf den Subtyp BA.1 angepassten Impfstoffe entscheiden will.

In Deutschland spielt diese Variante mittlerweile keine Rolle mehr. Die Hoffnung ist, dass dieser Impfstoff auch gegen die aktuell kursierenden Varianten besser wirkt.

Die EMA prüft derzeit zudem einen auf die aktuellen Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepassten Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens und seines US-Partners Pfizer. Biontech reiche gerade bei der EMA die letzten Dokumente ein, sagte Sahin dem «Spiegel»: «Dann kann es auch hier schnell gehen.»

© dpa-infocom, dpa:220829-99-554156/2 (dpa)

