Nachbarn hören Brandmelder und retten Mann aus Bett

Hagenow (dpa/mv). Ein Brandmelder und aufmerksame Nachbarn haben einem 57 Jahre alten Mann in Hagenow (Ludwigslust-Parchim) wohl das Leben gerettet. Wie ein Polizeisprecher sagte, schlief der Mieter am frühen Freitagmorgen in seinem brennenden Bett und war auch vom Brandmelder nicht wach geworden. Nachbarn hörten das Piepen aus seiner Wohnung und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Diese öffneten die Wohnungstür und weckten den Mann, bei dem 1,37 Promille bei einem Atemalkoholtest gemessen wurde.

Der Mann war mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen, welche die Matratze und das Lattenrost entzündet hatte. Er wurde wegen einer Rauchvergiftung ambulant behandelt. Zudem wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt.

