An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei».

Betrug Buch-Trickbetrüger legen 88-Jährige herein: 70.000 Euro weg

Bergen (dpa/mv). Falsche Buchverkäufer haben eine 88-jährige Frau von der Insel Rügen hereingelegt. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, büßte die Rentnerin bei dem Trickbetrug 70.000 Euro ein. Die Betrüger hätten der Geschädigten erzählt, dass sie deren angeblich wertvolle Buchsammlung gewinnbringend in der Schweiz verkaufen könnten. Die Frau bezahlte 70.000 Euro an die Betrüger, damit das klappt.

Das Geld sollte sie zurückbekommen, wenn die Verkäufe abgewickelt sind, wurde ihr gesagt. Doch eine kurze Zeit nach der Geldübergabe erreichte die Seniorin die Männer nicht mehr und erstattete Anzeige.

An dem Fall sei bemerkenswert, dass die Männer bereits die Daten der 88-Jährigen hatten,weshalb diese wohl keinen Verdacht schöpfte. Laut Polizei sind solche Buchtrick-Opfer mitunter auch ehemalige Mitglieder solcher Buchclubs. Es gebe zudem auch Fälle, wo die Täter ehemalige Mitarbeiter solcher Buchclubs waren.

Die Polizeisprecherin wies darauf hin, dass Menschen mit wenig Internetkontakt in solchen Fällen sicherheitshalber immer Nachbarn, Familie oder Bekannte zurate ziehen oder eine Verbraucherschutzzentrale anrufen und sich dort erkundigen sollten.

© dpa-infocom, dpa:220825-99-513728/2 (dpa)