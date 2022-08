Bade- und Angelbeschränkungen für Oderhaff aufgehoben

Schwerin. Im Kleinen Haff an der Odermündung darf wieder bedenkenlos gebadet und geangelt werden. Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns hob am Donnerstag die vorsorgliche Badewarnung auf und nahm auch die Empfehlung zurück, auf Angeln und Fischen zu verzichten. Die Untersuchungen der zuständigen Umwelt- und Veterinärbehörden hätten keine auffälligen Konzentrationen von Schadstoffen ergeben. Und auch die Goldalgen, deren Gift als eine Ursache für das massenhafte Fischsterben in der Oder angenommen wird, wiesen im Haff nur sehr geringe Konzentrationen auf. «Damit ist das Vorkommen als ungefährlich einzustufen», sagte Umweltminister Till Backhaus (SPD) in Schwerin. Dennoch werde das Haff weiterhin regelmäßig beobachtet und es würden Wasserproben von dort genommen.

Als Reaktion auf das massenhafte Fischsterben in der Oder waren am 12. August Bade- und Angelwarnungen auch für den Mündungsbereich des Flusses erlassen worden. Nach Angaben polnischer Behörden wurden inzwischen mehr als 200 Tonnen toter Fische aus der Oder geborgen.

