Fachkräfteausbildung Wirtschaftsminister will Tourismusakademie für MV

Krems/Schwerin (dpa/mv). Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) hat sich für den Aufbau einer Tourismusakademie in Mecklenburg-Vorpommern ausgesprochen, um Fachkräfte aus- und weiterzubilden und besser auf touristische Trends reagieren zu können. Im Rahmen einer Österreich-Reise des Ministers und führender Vertreter des MV-Tourismus sei dazu die IMC Fachhochschule Krems in Niederösterreich besucht worden, berichtete Meyer am Donnerstag.

«Das waren sehr gute Gespräche», sagte er im Anschluss. «Die Fachkräftesicherung im Tourismus ist eines der drängendsten Themen der Branche.» MV brauche eine touristische Bildung auf hohem Niveau mit praxisnahem Bezug. Neben der Aus- und Weiterbildung von Fachkräften könnten in einer Tourismusakademie zudem Qualifizierungsmaßnahmen der unterschiedlichen Akteure im Land vernetzt und auch optimiert werden.

«Genauso wichtig ist es dabei, dass Trends der Branche rechtzeitig erkannt und dass darauf auch reagiert wird», betonte der Minister. Entscheidend sei darüber hinaus, dass die Absolventinnen und Absolventen auch in Mecklenburg-Vorpommern bleiben. Entsprechende Anreize der Unternehmen seien deshalb wichtig.

Noch in diesem Jahr sei ein Gegenbesuch der Fachhochschule Krems in Mecklenburg-Vorpommern geplant. Die Delegationsreise begann am Mittwoch und dauert noch bis Freitag.

© dpa-infocom, dpa:220825-99-510936/2 (dpa)