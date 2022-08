Diebstahlserie bei Wohnmobilen geht weiter

Greifswald (dpa/mv). In Vorpommern ist erneut ein Wohnmobil gestohlen worden. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, ereignete sich der Diebstahl am frühen Morgen in Neuenkirchen bei Greifswald. Das weiße Campingfahrzeug im Wert von 44.000 Euro stand nach Angaben des Besitzers um Mitternacht noch auf der Straße an seinem Haus, war am frühen Morgen aber verschwunden. Am Heck sei ein Radträger befestigt. Die Fahndung laufe noch.

In Vorpommern werden seit Monaten immer wieder Wohnmobile und Campingfahrzeuge gestohlen. Zuletzt verschwand Anfang August ein nagelneuer Campinganhänger bei einem Händler in Stralsund.

Seit 2021 sind in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 20 solcher Fahrzeuge im Gesamtwert von rund einer Million Euro gestohlen worden. Die Erfahrungen deuteten auf grenzüberschreitende Kriminalität Richtung Osteuropa hin, hieß es vom Landeskriminalamt. Vor allem Wohnmobile sind infolge der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Beschränkungen stärker als sonst gefragt und für Käufer deutlich teurer geworden.

