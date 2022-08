Rassismus Steinmeier gedenkt Ausschreitungen in Lichtenhagen 1992

Rostock. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt am Donnerstag (ab 15.15 Uhr) nach Rostock und in den Stadtteil Lichtenhagen, um der rassistischen Ausschreitungen vor 30 Jahren zu gedenken. Dabei wird er auch am Sonnenblumenhaus Blumen niederlegen. Das Hochhaus war 1992 Schauplatz tagelanger Ausschreitungen. Auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wird erwartet.

Vom 22. bis zum 26. August 1992 hatten Anwohner und Neonazis unter dem Applaus Tausender Schaulustiger die Zentrale Aufnahmestelle für Asylsuchende und ein Wohnheim für vietnamesische Arbeiter angegriffen und teils in Brand gesetzt. Die Polizei bekam die Lage nicht unter Kontrolle. Die Ausschreitungen gelten als die bis dahin schlimmsten rassistischen Übergriffe der deutschen Nachkriegsgeschichte.

Steinmeier will zudem mit Schülern und Anwohnern sprechen, einen buddhistisch-vietnamesischen Tempel besuchen und am Abend bei einer Gedenkstunde eine Rede im Rostocker Rathaus halten.

