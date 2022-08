Agrarmesse MeLa 2022: Mehr Aussteller, 1000 Tiere und teurer

Mühlengeez. Die traditionelle Agrarschau MeLa in Mühlengeez (Landkreis Rostock) wächst wieder - und wird auch etwas teurer. Vom 8. bis 11. September werden rund 800 Aussteller aus elf Ländern eine bunte Vielfalt an Technik, Tieren und Energietipps zeigen, wie Landesagrarminister Till Backhaus (SPD) am Donnerstag in Mühlengeez sagte. So werden wieder etwa 1000 Pferde, Rinder, Ziegen und andere Tiere zu sehen sein, darunter allein 400 Kaninchen.

Besucher müssen auch mit höheren Preisen rechnen: So kostet einen Tageskarte 12 Euro statt bisher 10, wie eine Sprecherin der Messegesellschaft sagte. Für eine Familienkarte für fünf Personen seien 35 Euro fällig, zehn Euro mehr als bisher. Wegen der Corona-Regelungen müssen in den Ausstellungszelten auch noch Schutzmasken getragen werden - aus «Vorsorge», wie Backhaus betonte. Die Agrar- und Tierschau galt in der Vergangenheit mit mehr als 60.000 Gästen als beliebteste Messe im Nordosten.

© dpa-infocom, dpa:220824-99-502449/3 (dpa)