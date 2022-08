Senior fährt auf Gegenfahrbahn - drei Verletzte

Boizenburg (dpa/mv). Bei einem Unfall in Boizenburg (Ludwigslust-Parchim) sind drei Menschen verletzt worden, darunter ein Kind. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, fuhr ein 77-jähriger Mann mit dem Auto auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem entgegenkommenden Wagen einer Autofahrerin zusammenstieß. Der Senior und die 50-jährige Fahrerin wurden bei dem Unfall am Dienstag schwer verletzt. Im Auto der Frau wurde außerdem ein neunjähriger Junge verletzt.

Warum der Rentner mit dem Auto plötzlich auf die Gegenfahrbahn fuhr, wird noch untersucht. Die Bundesstraße 5 war zur Bergung der Verletzten und der demolierten Autos zeitweise in beiden Richtungen gesperrt. Der Sachschaden wurde auf 50.000 Euro geschätzt.

© dpa-infocom, dpa:220824-99-496629/5 (dpa)