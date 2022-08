Auto erfasst zwei Radfahrer: Senior schwer verletzt

Malliß (dpa/mv). Zwei Radfahrer sind in Malliß (Ludwigslust-Parchim) angefahren und verletzt worden. Der 78-jährige Radler und seine und 74 Jahre alte Begleiterin fuhren am Dienstag auf einem Radweg an einem Grundstück vorbei, von dem ein Auto plötzlich zur Straße rollte, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Der 78-jährige Radfahrer wurde so schwer verletzt, dass er in eine Klinik kam. Der Autofahrer habe die Radler vermutlich übersehen, weshalb wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt wird. An allen drei Fahrzeugen seien Schäden von mehreren tausend Euro entstanden.

© dpa-infocom, dpa:220824-99-495364/2 (dpa)