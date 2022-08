Vogel: Es gab regelmäßig hohe Salzfrachten ohne Fischsterben

Potsdam. Das Fischsterben in der Oder ist aus Sicht von Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) nicht allein durch überhöhte Salzfrachten ausgelöst worden. In den vergangenen zwei Jahren habe es regelmäßig ähnlich hohe und höhere Werte in dem Fluss gegeben, ohne dass es zu solch einem Fischsterben gekommen sei, sagte Vogel am Dienstag in einer Sondersitzung des Umweltausschusses im Landtag. «Hinzu kamen diesmal ein extremes Niedrigwasser und extrem hohe Temperaturen», erläuterte der Minister.

In der Oder hätten über Wochen Temperaturen über 25 Grad geherrscht, sagte Vogel. Dies habe das Wachsen der Goldalge begünstigt. «Aber auch die Goldalge allein kann das Fischsterben nicht verursacht haben, dazu müssen weitere Faktoren kommen», meinte er. In der Oder gebe es noch mehr Stoffe, «die dort nicht hingehören». Vogel verwies dabei auf überhöhte Werte eines Pestizids, die über mehrere Tage nachgewiesen worden seien.

Auch aktuell sei das Wasser in der Oder für die Lebewesen noch nicht wieder in Ordnung, meinte der Minister. Bei Versuchen seien Wasserkrebse eingesetzt worden, die in kurzer Zeit tot gewesen seien. «Daran sehen wir, es gibt zumindest für Kleinlebewesen noch toxische Stoffe in der Oder», erklärte der Minister.

