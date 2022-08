Letzte Sanddorn-Ernte in Mecklenburg-Vorpommern

Ludwigslust/Alt Steinhorst. Im einst stolzen Zentrum des deutschen Sanddorn-Anbaus gehen die Lichter aus. Das anhaltende Sterben der Sträucher sorgt dafür, dass in der Sanddorn Storchennest GmbH in Ludwigslust erstmals in der mehr als 40-jährigen Firmengeschichte die Ernte ausfällt. Beim zweiten großen Anbauer in MV, Forst Schneebecke in Alt Steinhorst bei Rostock, wird gerade zum letzten Mal geerntet, wie Firmenchef Benedikt Schneebecke sagt. Danach werden die Sanddorn-Plantagen umgebrochen. Künftig sollen dort Weihnachtsbäume wachsen. Andere große Anbauer in Deutschland - in Brandenburg und Sachsen-Anhalt - beobachten auf ihren Plantagen nach eigenen Angaben bisher kein Sanddorn-Sterben. Ein Forschungsprojekt unter Beteiligung des Julius-Kühn-Instituts läuft, hat aber bisher keinen Durchbruch bei der Ursachensuche vermelden können.

© dpa-infocom, dpa:220823-99-483068/2 (dpa)