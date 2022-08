30 Jahre nach Lichtenhagen: Nouripour besucht FC Rostock

Rostock (dpa/mv). Der Bundesvorsitzende der Grünen, Omid Nouripour, besucht 30 Jahre nach den rassistischen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen den gegen Diskriminierung eintretenden Sportverein Internationaler FC Rostock. Er will sich zusammen mit seiner Parteifreundin und Koordinatorin der Bundesregierung für Maritime Wirtschaft, Claudia Müller, heute in der Hansestadt über den Verein informieren. Müller kandidiert bei der Rostocker Oberbürgermeisterwahl im November.

Im Rahmen von Nouripours Sommertour ist zuvor (10.00 Uhr) zusammen mit Müller ein Besuch auf dem ehemaligen Gelände der insolventen MV Werften in Wismar geplant. Hier sind inzwischen der U-Boot-Bauer Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) aus Kiel sowie der Medizintechnik-Hersteller Eppendorf neue Eigentümer. Zum Abschluss soll es am Abend (18.00 Uhr) in Rostock ein Biergartengespräch geben.

© dpa-infocom, dpa:220822-99-479472/2 (dpa)