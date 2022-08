Scholz zu Rostock-Lichtenhagen: Täglich gegen Hetze kämpfen

Berlin. Zum 30. Jahrestag der rassistischen Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen hat Bundeskanzler Olaf Scholz die Bürger aufgefordert, jeden Tag gegen Hetze und Rassismus zu kämpfen. «Heute vor 30 Jahren haben Rechtsextreme in Rostock-Lichtenhagen das "Sonnenblumenhaus" in Brand gesetzt, Schaulustige applaudierten», schrieb der SPD-Politiker am Montag auf Twitter. «Wo Menschen Schutz suchten, wurden sie angegriffen - eine schreckliche Tat.»

Im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen hatten vom 22. bis 26. August 1992 Rechtsextremisten und Gewalttäter das sogenannte Sonnenblumenhaus attackiert, in dem die Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber sowie vietnamesische Vertragsarbeiter untergebracht waren. Steine und Brandsätze wurden geworfen, rassistische Parolen gebrüllt, die Feuerwehr behindert. Nur mit Glück konnten sich Bewohner vor einem Brand in Sicherheit bringen. Der Polizei gelang es nicht, die Ausschreitungen zu stoppen.

