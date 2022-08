Nachbar-Streit bei Party eskaliert: Schuss und Schläge

Hagenow (dpa/mv). Die Polizei in Hagenow (Kreis Ludwigslust-Parchim) ermittelt im Zusammenhang mit einem rabiaten Nachbarschaftsstreit mit zwei Verletzten wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, war der Streit um «ruhestörenden Lärm» am Freitagabend aus dem Ruder gelaufen. Zuerst beschwerte sich ein 39-jähriger Mann bei seinem Nachbarn über die Lautstärke bei einer Party. Der 60-jährige Nachbar reagierte nach längerem Hin und Her mit einem Schuss aus einer Luftdruckwaffe. Das Projektil habe den 39-Jährigen an der Brust getroffen, wo er ein Hämatom erlitt.

Daraufhin habe dieser einen Baseballschläger genommen und auf den Kontrahenten eingeschlagen. Beide Männer waren alkoholisiert und wurden verletzt, sollen aber am Ende voneinander abgelassen haben. Die Softairpistole und der Schläger seien sichergestellt worden. Zum Grad der Alkoholisierung wurden zunächst keine Angaben gemacht. Der 39-Jährige habe die Polizei wegen des Krachs alarmiert. Ermittelt wird gegen beide Männer.

