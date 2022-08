Woche in Mecklenburg-Vorpommern startet heiter bis wolkig

Schwerin (dpa/mv). Die Woche in Mecklenburg-Vorpommern startet am Montag unter Hochdruckeinfluss mit Temperaturen von 24 bis 27 Grad und schwachem Wind. An der Ostsee bleibt es etwas kühler, wie der Deutsche Wetterdienst am Montagmorgen mitteilte. Ein Tief in höheren Lagen sorgt allerdings dafür, dass am Nachmittag in Vorpommern teils starke Bewölkung erwartet wird und im Norden Mecklenburgs mit vereinzelten Schauern zu rechnen ist. In der Nacht sinken die Temperaturen bei mäßiger bis starker Bewölkung auf 13 bis 16 Grad. Im Laufe der Woche soll das Wetter wechselhaft bleiben, aber meist heiter und trocken bei steigenden Temperaturen mit Höchstwerten von 30 Grad.

