Roth zu Rostock-Lichtenhagen: «Erinnerung wachhalten»

Berlin. Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat anlässlich des 30. Jahrestages der rassistischen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen eine lebendige Erinnerungskultur angemahnt. «Die rassistischen Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen waren Auslöser einer ganzen Kette ausländerfeindlicher Gewaltexzesse in der wiedervereinten Bundesrepublik», teilte die Grünen-Politikerin mit. «Wir müssen und sollten die Erinnerung auch an dieses dunkle Kapitel deutscher Gegenwart wachhalten.» Dazu gehörten Orte des Gedenkens ebenso wie wissenschaftliche Einrichtungen zur Dokumentation und Aufarbeitung des Rechtsterrorismus.

Roth forderte zudem mehr Sichtbarkeit der gesellschaftlichen Vielfalt in den Medien und zeitgemäße Bildungsangebote zu den Themen Rassismus und Rechtsextremismus. Sie kritisierte, das Leid der Opfer und Hinterbliebenen von rechtsextremistischem Terror finde bis heute zu wenig öffentliche Beachtung. «Das müssen wir ändern.»

Im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen hatten sich vom 22. bis 26. August 1992 immer wieder Rechtsextremisten und Schaulustige am sogenannten Sonnenblumenhaus versammelt, in dem die Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber sowie vietnamesische Vertragsarbeiter untergebracht waren. Steine und Brandsätze wurden geworfen, rassistische Parolen gebrüllt, die Feuerwehr behindert. Der Polizei gelang es nicht, die Ausschreitungen zu stoppen.

© dpa-infocom, dpa:220822-99-472207/2 (dpa)