Feuwerwehr bewahrt Hausboot vor dem Sinken

Schwerin. Vor dem Schloss in Schwerin hat die Feuerwehr am Sonntag ein Hausboot vor dem Sinken bewahrt. Menschen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht an Bord, wie die Landeswasserschutzpolizei Mecklenburg-Vorpommern mitteilte. Der Bootsvermieter hatte die Polizei darüber informiert, dass eines seiner Boote in der Schweriner Schlossbucht zu sinken drohte. Die Berufsfeuerwehr begann daraufhin unverzüglich damit, das Boot leer zu pumpen und es zu stabilisieren. Nun soll es mit einem Bergekran auf einen Schwerlasttransporter gehoben werden. Warum das Hausboot zu sinken drohte, ist bisher unklar.

