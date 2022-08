Schwesig bei Energiegipfel in Rostock

Rostock (dpa/mv). Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung will am Montag (ab 10.00 Uhr) in Rostock bei einem Energiegipfel mit Versorgern, Verbraucherschützern, Unternehmensvertretern und Kommunen über die Herausforderungen der Energiekrise beraten. An dem Treffen nimmt die gesamte Landesregierung teil. Erwartet wird auch der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, der über die Gasversorgungslage informieren will. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig betonte, es sei die wichtigste Aufgabe von Bund und Ländern, eine verlässliche und bezahlbare Energieversorgung zu sichern. An der Konferenz nehmen auch Gewerkschaften und Sozialverbände teil.

