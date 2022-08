Gefährliche Körperverletzung an Jugendlicher auf Seefest

Löcknitz (dpa/mv). Auf dem Seefest in Löcknitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sollen zwei Männer am Sonntagmorgen auf eine 16-Jährige eingeschlagen und eingetreten haben. Zeugen erzählten von einer Schlägerei zwischen mehreren Menschen - als die Beamten ankamen, war diese bereits beendet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Jugendliche soll am Boden gelegen haben, während ein 31- und ein 33-Jähriger sie angriffen. Die 16-Jährige erhielt medizinische Versorgung, war beim Eintreffen der Polizei aber nicht mehr vor Ort. Die beiden Männer wurden dank Zeugenaussagen gefunden. Der Hintergrund der gefährlichen Körperverletzung wird ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:220821-99-465941/2 (dpa)