Zwei schwer verletzte Jugendliche bei Motorradunfall in Roga

Roga (dpa/mv). Ein 15-Jähriger hat in Roga (Landkreis Mecklenburgische-Seenplatte) die Kontrolle über sein Motorrad verloren und ist bei einem Sturz schwer verletzt worden. Der Fahrer und sein ebenfalls schwer verletzter 16-jähriger Begleiter wurden mit Hubschraubern in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach dem Unfall am Samstag stellte die Polizei fest, dass der 15-Jährige keinen Führerschein besaß. Zudem war das Leichtkraftrad weder zugelassen noch pflichtversichert. Es entstand ein Schaden in der Höhe von 1000 Euro. Die Polizei ermittelt.

