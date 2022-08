Ministerin begrüßt Empfehlung für zweite Booster-Impfung

Schwerin (dpa/mv). In Mecklenburg-Vorpommern stößt die Empfehlung für eine zweite Booster-Impfung bei Menschen über 60 Jahren auf Zustimmung. «Es ist gut, dass wir nun auf eine angepasste klare Aussage der Ständigen Impfkommission (Stiko) für unsere Vorbereitungen für den Herbst und Winter setzen können», sagte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Freitag in Schwerin. Bisher galt die Empfehlung zu einer weiteren Corona-Auffrischungsimpfung nur für über 70-Jährige und Vorerkrankte.

Eine vierte Impfung für die breite Bevölkerung hält Drese aktuell noch nicht für nötig. Eine Ausnahme bilden hier Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich. Die Gesundheitsministerin weißt jedoch daraufhin, dass die zeitlichen Abstände eingehalten werden sollten: «Für eine gute Wirksamkeit der zweiten Booster-Impfung, sollte die letzte Impfung oder Infektion mindestens sechs Monate zurückliegen.» Genug Impfstoff ist den Angaben zufolge vorhanden.

