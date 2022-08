Rentner verliert Kontrolle: Zwei Verletzte

Greifswald (dpa/mv). Auf dem Gelände eines Autohauses in Greifswald hat ein Rentner einen Unfall mit drei Fahrzeugen verursacht. Dabei wurden der 83-Jährige und seine Beifahrerin verletzt, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. An den drei Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 95.000 Euro.

Nach ersten Erkenntnissen verlor der 83-Jährige am Freitag die Kontrolle über sein Fahrzeug und rammte einen Sportwagen und einen Transporter. Laut Polizei soll der Mann vor dem Unfall eine ärztliche Behandlung gehabt haben, so dass er «körperliche Mängel» hatte. Deshalb sei ihm das Fahren eigentlich untersagt gewesen. Er müsse sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

