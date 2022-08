Radlader kippt wie bei Stunt vornüber: Fahrer verletzt

Tempel (dpa/mv). Ein mit Kies beladener Radlader ist am Donnerstag auf einer Straße bei Tempel (Vorpommern-Rügen) auf ungewöhnliche Weise verunglückt. Wie ein Polizeisprecher sagte, kippte die Baumaschine bei einem Bremsmanöver plötzlich nach vorn und stand dann sozusagen kopfüber auf der Straße. Grund war vermutlich eine sehr hohe Kieslast in der Schaufel vorn, die die Maschine - durch das abrupte Bremsen beschleunigt - nach vorn zog. Der 64 Jahre alte Fahrer prallte mit dem Kopf gegen die Frontscheibe und kam verletzt in ene Klinik. Zwei weitere Baumaschinen waren nötig, um den Teleskop-Radlader wieder aufzurichten. Nur der Kies musste gesondert von der Straße geräumt werden.

