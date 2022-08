Hansa gegen Bielefeld wieder mit Mittelfeldmann Thill

Rostock (dpa/mv). Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock kann das Heimspiel am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) gegen Arminia Bielefeld in Bestbesetzung bestreiten. Denn Mittelfeldspieler Sebastien Thill hat den Bänder- und Kapselriss im linken Sprunggelenk, der ihn in der Liga beim Hamburger SV (1:0) und im DFB-Pokalspiel beim VfB Lübeck (0:1) zum Zuschauen zwang, auskuriert. «Er ist physisch bereit. Es wäre möglich, dass er von Beginn an startet», sagte Hansa-Trainer Jens Härtel am Donnerstag in Rostock.

Thill hatte bei seinem Debüt für die Hanseaten am ersten Spieltag gegen den 1. FC Heidenheim (0:1) in der Startelf gestanden, musste aber nach wenigen Minuten verletzt den Platz verlassen. Der 28 Jahre alte Nationalspieler Luxemburgs, der im Juni vom luxemburgischen Erstligisten FC Progrès Niederkorn an die Küste gewechselt war, soll im Konzept für die laufende Saison eine zentrale Rolle spielen.

Die Rostocker wähnen sich vor dem Duell mit dem noch sieg- und punktlosen Bundesliga-Absteiger als Außenseiter. «So fühlen wir uns wohler - du kannst nur gewinnen. Noch hat Bielefeld den Rhythmus nicht gefunden. Das kann gerne auch noch eine Woche so bleiben», sagte Jens Härtel. Der 53-Jährige erwartet von seiner Mannschaft nach der blamablen Pokalpleite in Lübeck eine Trotzreaktion. «Wir müssen uns mehr Chancen herausspielen», forderte er.

