Diebe stehlen bei Händler nagelneuen Campinganhänger

Stralsund (dpa/mv). Mitten in der Urlaubssaison haben Unbekannte bei einem Campingfahrzeughändler in Stralsund einen nagelneuen Campinganhänger gestohlen. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, wurde das rund 40.000 Euro teure Gefährt in der Nacht zum Mittwoch auf dem Werftgelände entwendet. Der oder die Täter hätten den weißen, nicht zugelassenen Anhänger vermutlich an ein Zugfahrzeug angekoppelt und seien damit davongefahren. Bei dem betroffenen Händler werden solche Fahrzeuge sonst auch verliehen. In Vorpommern wurden seit 2021 mehrfach Wohnmobile und Campingfahrzeuge gestohlen.

