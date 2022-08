A20 zwischen Tribsees und Bad Sülze nach Sperrung frei

Bad Sülze/Rostock (dpa/mv). Nach einer ganztägigen Vollsperrung in beiden Richtungen ist die Autobahn 20 zwischen Bad Sülze und Tribsees (Kreis Vorpommern-Rügen) am Mittwochabend wieder freigegeben worden. Dies teilte die Polizei mit. Grund für die Sperrung waren Bauarbeiten an Brückenbauwerken. Eine Brücke westlich der bestehenden Trebeltalbrücke wurde laut Autobahngesellschaft betoniert. Der Verkehr wurde über die Landesstraßen 19 und 23 zwischen den Anschlussstellen Tribsees und Bad Sülze umgeleitet.

In Rostock konnten Autofahrer zudem die A19-Anschlussstelle Rostock-Süd in Richtung Rostock-Überseehafen am Mittwoch nicht nutzen und dort weder auf die Autobahn auf- noch von ihr abfahren. Die Sperrung sollte ebenfalls am Abend enden. Auf der Fahrbahn der Anschlussstelle mussten Schadstellen repariert werden.

