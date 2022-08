Acht Verletzte bei Unfällen auf A19: Sperrung nach Norden

Malchow (dpa/mv). Bei Unfällen auf der Autobahn 19 unweit von Malchow (Mecklenburgische Seenplatte) sind acht Menschen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, war gegen Mittag zunächst ein Auto mit Wohnanhänger in Fahrtrichtung Norden ins Schleudern gekommen und gegen eine Leitplanke geprallt. Dabei wurden zwei Menschen verletzt.

An der Unfallstelle bildete sich in Fahrtrichtung Rostock ein Stau. Ein 24 Jahre alter Autofahrer übersah dann den Angaben zufolge das Stauende an der Abfahrt Malchow. Der Fahrer fuhr demnach mit hoher Geschwindigkeit mit seinem Wagen auf ein haltendes Auto auf, das wiederum zwei weitere davor stehende Fahrzeuge rammte und beschädigte.

Dabei wurden zwei Kinder schwer verletzt. Sie wurden per Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Zudem wurden vier Erwachsene aus den beteiligten Fahrzegen verletzt und kamen per Rettungswagen in Krankenhäuser. Die Autobahn war mehrere Stunden gesperrt. Weitere Einzelheiten zum Hergang der Unfälle und zu den Beteiligten lägen zunächst noch nicht vor, hieß es von der Polizei.

