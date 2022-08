Landkreis Rostock Kellerbrand in Plattenbau: Mann weckt Mieter in 30 Wohnungen

Jördenstorf (dpa/mv). Ein guter Geruchssinn und der leichte Schlaf eines Mieters haben viele Bewohner eines Plattenbaus in Jördenstorf (Landkreis Rostock) vor größeren Brandschäden bewahrt. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, weckte der 56-Jährige wegen Brandgeruchs aus dem Keller kurz nach Mitternacht alle Bewohner der 30 Wohnungen in dem Fünfgeschosser, so dass sie flüchten konnten. Er alarmierte auch Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr löschte den Kellerbrand, bevor sich dieser weiter ausbreitete.

Die Ursache für das Feuer ist noch unklar, es besteht der Verdacht der Brandstiftung. Ein anderer Mieter erlitt Rauchvergiftungen und kam in eine Klinik. Die restlichen Bewohner konnten nach eingehender Lüftung noch in der Nacht zurück in ihre Wohnungen. Die Höhe des Schadens sei noch unklar, hieß es. In solchen Plattenbauten sind die Kellerräume unten mit Zwischentüren verbunden, so dass Rauch bei Bränden nicht nur in ein Treppenhaus zieht.

