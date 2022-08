Studienanfänger können sich seit Montag einschreiben

Schwerin (dpa/mv). Angehende Studenten können sich seit Montag an Mecklenburg-Vorpommerns Universitäten für die zulassungsfreien Studiengänge einschreiben. An den Fachhochschulen in Neubrandenburg, Stralsund und Wismar läuft die Bewerbungsphase bereits, wie das Wissenschaftsministerium in Schwerin mitteilte. In Neubrandenburg und Stralsund werden demnach Bewerbungen für zulassungsfreie Studiengänge bis zum 31. August angenommen, in Wismar bis zum 15. August. Die Einschreibung an den Hochschulen erfolge online. Mehrere hundert verschiedene Studiengänge würden angeboten.

Staatssekretärin Susanne Bowen (SPD) warb angesichts rückläufiger Zahlen um Studenten für MV. «Die Universitäten und Fachhochschulen bieten den Studierenden ideale Bedingungen», erklärte sie. Die Betreuungsrelation sei «außerordentlich» gut. Ein großer Pluspunkt seien auch die vielfältigen Verzahnungen der Hochschulen im Nordosten. «Zahlreiche Start-up-Unternehmen, die sich in den vergangenen Jahren gebildet haben, sind ein Beleg dafür, dass die Studiengänge praxisorientiert sind und Perspektiven bieten.»

Im vergangenen Herbst haben sich nach Angaben des Wissenschaftsministeriums 6163 junge Leute an den Hochschulen neu eingeschrieben. Im gesamten vergangenen Jahr waren es laut Statistischem Amt 6388 Studienanfänger nach 6837 in 2020 und jeweils mehr als 6900 in den beiden Jahren davor.

© dpa-infocom, dpa:220801-99-233253/3 (dpa)