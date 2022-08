Neue Lehrer erhalten Abschlusszeugnis: «Pandemiebedingungen»

Schwerin (dpa/mv). Bei einer Festveranstaltung in Schwerin haben 123 Referendarinnen und Referendare ihre Zeugnisse zum Abschluss des zweiten Staatsexamens erhalten. «Ich gratuliere den Referendarinnen und Referendaren, dass sie ihre praktische Ausbildung unter den besonders herausfordernden Pandemiebedingungen gemeistert haben», sagte Bildungsministerin Simone Oldenburg am Freitag anlässlich der Übergabe im Goldenen Saal des Neustädtischen Palais in der Landeshauptstadt.

Von den Absolventinnen und Absolventen werden den Angaben zufolge 87 nahtlos Anfang August in den Schuldienst des Landes übernommen: Fünf an beruflichen Schulen, 13 an Grundschulen, 21 an regionalen Schulen, 22 an Gesamtschulen, 6 an Förderschulen und weitere 20 an Gymnasien. «Ich freue mich, dass sich so viele Nachwuchslehrkräfte für unsere Schulen entschieden haben und in Mecklenburg-Vorpommern bleiben», so die Ministerin. Die hohe Übernahmequote zeige zudem, dass das Land ein attraktiver Arbeitgeber sei.

