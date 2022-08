Rostock Seawolves geben Aufstiegsheld Nelson neuen Vertrag

Rostock (dpa/mv). Ein weiterer Spieler aus dem Aufstiegsteam der Rostock Seawolves wird auch in der ersten Bundesliga-Saison für die Mecklenburger Basketballer auf Korbjagd gehen: Tyler Nelson verlängerte seinen Vertrag beim BBL-Aufsteiger um zwei Jahre bis Sommer 2024, wie der Club am Freitag mitteilte. Der US-Amerikaner hatte in der vergangenen Saison maßgeblichen Anteil am Erfolg im Playoff-Halbfinale gegen Jena und dem damit verbundenden Sprung der Seawolves in die BBL. Die Rostocker haben damit den siebten Profi aus der Meister-Mannschaft an sich gebunden.

«Tyler ist noch ein sehr junger Spieler, der sich letztes Jahr unglaublich bei uns entwickelt hat und zuvor mehr oder weniger ein Rookie in Europa war», sagte Cheftrainer Christian Held und ergänzte: «Wir hoffen, dass der Weg, den er eingeschlagen hat, nahtlos weitergeht und daran anknüpft, wo er letzte Saison aufgehört hat.»

© dpa-infocom, dpa:220729-99-200812/2 (dpa)