Brad Loesing verlässt Rostock Seawolves: Test gegen Towers

Rostock (dpa/mv). Die Wege von Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves und Brad Loesing trennen sich. Das gab der BBL-Aufsteiger am Mittwoch bekannt. «Brad hatte in den letzten zwei Jahren einen großen Anteil am Erfolg», sagte Cheftrainer Christian Held über den 32 Jahre alten Aufbauspieler. Er habe immer wieder hervorragende Spiele gezeigt und die Gegner zur Verzweiflung getrieben. Held: «Wir wünschen Brad alles Gute für den weiteren Lebensweg und für das nächste Kapitel mit all seinen Herausforderungen. Wir hoffen, dass wir ihn bald mal wieder in der Stadthalle begrüßen dürfen.»

In der Vorbereitung auf die Premieren-Saison in der Bundesliga wollen die Seawolves neun Testspiele absolvieren. Zur offiziellen Saisoneröffnung sind am 11. September die Veolia Towers Hamburg in der Stadthalle zu Gast.

