Helios-Kliniken: Zahl freier Intensivbetten unbedenklich

Schwerin (dpa/mv). Die Helios-Kliniken in Schwerin sehen trotz nahezu Vollauslastung der Intensivbetten keinen Grund zur Sorge. Wie ein Sprecher des Klinikums mitteilte, werden aktuell viele in der Pandemie verschobene Operationen nachgeholt, was zu einer hohen Auslastung der Intensivstation führt. Sollte die Zahl der Corona-Patienten, die eine Intensivbehandlung benötigen, wieder steigen, könne man jederzeit reagieren und nicht-kritische Eingriffe aufschieben.

Das Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung zeigt aktuell für das Klinikum der Landeshauptstadt lediglich ein freies von insgesamt 51 Intensivbetten an. Im ganzen Land stehen aktuell 100 freie ITS-Betten zur Verfügung, mit einer Quote von 17,1 Prozent hat nur Schleswig-Holstein im Ländervergleich eine anteilig höhere freie Kapazität.

Die spezielle Situation in Schwerin ist laut der Krankenhausgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern (KGMV) auch nicht so einfach zu verallgemeinern. Besonders bei den vier Vollversorger-Kliniken in Schwerin, Neubrandenburg, Rostock und Greifswald sammeln sich Spezialoperationen, die eine anschließende Behandlung auf einer Intensivstation erforderlich machen.

Laut dem KGMV-Geschäftsführer Uwe Borchmann hat die ITS-Kapazität in der Pandemie seit der Delta-Welle auch an Aussagekraft eingebüßt, was die Belastung der Krankenhäuser insgesamt angeht. Die starke Belastung der Kliniken im Land halte an. Ein hoher Krankenstand in Verbindung mit dem erforderlichen Abbau überschüssiger Urlaubstage führe hier zu einem Personalmangel.

