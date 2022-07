Fahranfängerin prallt gegen Baum

Damshagen (dpa/mv). Beim Zusammenstoß mit einem Baum ist in Nordwestmecklenburg eine 18-jährige Fahranfängerin schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, war die 18-Jährige in einer Rechtskurve bei Damshagen mit ihrem Wagen nach links von der Straße abgekommen und ungebremst gegen den Baum gefahren. Ein Anwohner beobachtete den Unfall am Dienstag. Er rief die Rettungskräfte und leistete erste medizinische Hilfe. Die Fahranfängerin, die vermutlich zu schnell gefahren war, kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik nach Wismar. Am Auto entstand ein Totalschaden.

