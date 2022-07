Falsch herum im Kreisverkehr: Radfahrer rammt Auto

Stralsund (dpa/mv). Die Polizei in Stralsund ermittelt gegen einen Radfahrer, der in einem Kreisverkehr ein Auto gerammt hat. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, war der 29-Jährige am Samstagabend betrunken und befuhr den Kreisverkehr an der Altstadt falsch herum. Ein 28-jähriger Autofahrer habe das bemerkt und im Kreisverkehr angehalten. Trotzdem fuhr der Radfahrer aus Stralsund gegen das Auto, wurde über den Lenker auf die Motorhaube und dann auf die Straße geschleudert. Er sei leicht verletzt worden. Ein Atemalkoholtest ergab 2,1 Promille, weshalb ein Bluttest in der Klinik erfolgte. Der Radfahrer müsse sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und knapp 2000 Euro Schaden verantworten.

