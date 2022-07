Vier Menschen bei Unfall auf der B109 schwer verletzt

Ferdinandshof (dpa/mv). Bei einer Kollision zweier Autos auf der Bundesstraße 109 sind vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 65 Jahre alter Mann wollte ersten Erkenntnissen zufolge am Sonntag die B109 bei Ferdinandshof (Landkreis Vorpommern-Greifswald) verlassen und in eine andere Straße einbiegen, teilte die Polizei mit. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Auto, das mit Anhänger unterwegs war. Der 65-Jährige und der 44 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Autos wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Auch die 63 und 33 Jahre alten Mitfahrer in den beiden Autos wurden schwer verletzt. Alle vier wurden in Krankenhäuser gebracht.

© dpa-infocom, dpa:220724-99-141874/2 (dpa)